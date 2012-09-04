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债券 | 2012年 9月 4日 星期二 14:32 BJT

〔欧洲金融〕德国央行总裁魏德曼在反对ECB购债问题上孤军奋战

路透阿姆斯特丹9月4日电---荷兰报纸Het Financieele Dagblad援引未具名消息人士称,在欧洲央行决策者当中,德国央行总裁魏德曼是唯一一位反对ECB购买政府公债的官员.

该报称,不管是公开还是私下里,魏德曼反对ECB总裁德拉吉购债计划的立场,都没有得到任何人的支持.德拉吉打算实施新的购债措施,以帮助西班牙和意大利.

该报还称,其他持强硬货币政策立场的人都不反对重启购债计划,这些强硬派包括荷兰央行总裁克诺特和欧洲央行执委亚斯穆森.

德拉吉预计将在周四宣布新购债计划的细节,帮助面临高利率,受债务问题困扰的欧元区国家.

欧洲央行无法立即对此置评.(完)

--编译 白云;审校 沈以文

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