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债券 | 2012年 9月 4日 星期二 15:30 BJT

〔瑞士数据〕第二季GDP意外较前季下滑,遭欧元区危机冲击

* 瑞士第二季GDP较前季下滑0.1%

* 第一季GDP下修为较前季增长0.5%

* 采购经理人指数(PMI)等指标预示经济丧失动能

* 瑞士央行此前设下瑞郎兑欧元1.20上限,以防经济衰退

路透苏黎世9月4日电---周二数据显示,瑞士经济在第二季小幅下滑,为九个月来首见萎缩,尽管民间和公共部门消费维持良好势态,但服务出口遭到欧元区危机冲击.

数据巩固了瑞士央行维持瑞郎兑欧元1.20上限的理由.央行一年前设置该上限以防经济衰退,当时投资者从欧元区转向瑞郎,寻求避险.

瑞士联邦经济总局公布,瑞士第二季实质国内生产总值(GDP)较前季下跌0.1%,第一季下修为较前季增长0.5%.路透访问的分析师原预期第二季经济成长0.2%.

第二季GDP较上年同期增长0.5%,低于第一季修正后的增长1.2%,亦不及路透调查预估的增长1.6%.

瑞士央行已预期下半年经济会明显放缓,预测全年GDP增速在1.5%左右.央行将在9月13日召开下一次利率评估会议,届时也将公布新的预估.

瑞士经济迄今为止表现相对稳健,引发了有关瑞士央行是否需继续维持瑞郎汇率上限的疑问.

为守住汇价上限,瑞士央行已抛售数千亿计瑞郎以买入欧元,令其7月外汇储备升至接近年经济产出的70%.这也让人质疑,汇价设限的做法是否具有可持续性.

周一公布的数据显示,瑞士制造业在8月连续第五个月萎缩.[ID:nSB1756832](完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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