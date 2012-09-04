〔瑞士数据〕第二季GDP意外较前季下滑,遭欧元区危机冲击

标题新闻：房利美称将向美财政部派息55亿美元，但警告减企业税或致其亏损并再度寻求政府支持
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 瑞士第二季GDP较前季下滑0.1%
* 第一季GDP下修为较前季增长0.5%
* 采购经理人指数(PMI)等指标预示经济丧失动能
* 瑞士央行此前设下瑞郎兑欧元1.20上限,以防经济衰退
路透苏黎世9月4日电---周二数据显示,瑞士经济在第二季小幅下滑,为九个月来首见萎缩,尽管民间和公共部门消费维持良好势态,但服务出口遭到欧元区危机冲击.
数据巩固了瑞士央行维持瑞郎兑欧元1.20上限的理由.央行一年前设置该上限以防经济衰退,当时投资者从欧元区转向瑞郎,寻求避险.
瑞士联邦经济总局公布,瑞士第二季实质国内生产总值(GDP)较前季下跌0.1%,第一季下修为较前季增长0.5%.路透访问的分析师原预期第二季经济成长0.2%.
第二季GDP较上年同期增长0.5%,低于第一季修正后的增长1.2%,亦不及路透调查预估的增长1.6%.
瑞士央行已预期下半年经济会明显放缓,预测全年GDP增速在1.5%左右.央行将在9月13日召开下一次利率评估会议,届时也将公布新的预估.
瑞士经济迄今为止表现相对稳健,引发了有关瑞士央行是否需继续维持瑞郎汇率上限的疑问.
为守住汇价上限,瑞士央行已抛售数千亿计瑞郎以买入欧元,令其7月外汇储备升至接近年经济产出的70%.这也让人质疑,汇价设限的做法是否具有可持续性.
周一公布的数据显示,瑞士制造业在8月连续第五个月萎缩.[ID:nSB1756832](完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报道称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升