版本:
中国
债券 | 2012年 9月 4日 星期二 14:50 BJT

《汇市简讯》欧元/美元触发停止单,德拉吉的言论帮助支撑买气

0632GMT * 周一晚间,欧洲央行总裁德拉吉谈话透露不排斥在次级市场买进公债[ID:nSB1757970] * 欧元/美元触发了1.2610和1.2625处的停止单,1.2629为日高 * 市场注意到穆迪调降欧盟评级展望为负面消息[ID:nSB1758142],但反应不大 * 宏观账户试图在1.2550-60逢低买入,隔夜市场吸纳了少量的欧元/美元 * 1.2640-50的卖单及障碍仍为上档目标.(完) --编译 兰秀娟;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐