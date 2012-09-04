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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--9月5日****

路透9月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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9月5日-8日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 0.0% -0.6%

三个月房价指数(较上年同期) -0.8% -0.6%

9月5日(三)

0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.7% +1.3%

(较上年同期) +3.6% +4.3%

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% -0.5%

(较上年同期) -0.4% -0.7%

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 8月 43.0 43.0

0748 法国Markit服务业PMI 8月 50.2 50.2

综合PMI -- 48.9

0753 德国Markit服务业PMI 8月 48.3 48.3

0758 欧元区Markit服务业PMI 8月 47.5 47.5

综合PMI 46.6 46.6

0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 51.1 51.0

0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -0.2% +0.1%

(较上年同期) -1.5% -1.2%

1100 美国抵押贷款指数 8月31日当周 -- 786.1

再融资指数 -- 4,346.2

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月1日当周 -- +0.5%

1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 +1.8% +1.6%

单位劳工成本 +1.5% +1.7%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月1日当周 -- +1.5%

1300 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%

1345 美国供应管理协会-纽约企业活动指数 8月 -- 559.8

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- --

(较上年同期) -- --

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,477

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超1,350

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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9月4日(二)

0130 日本加班工资 7月 +0.3% --

0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 赤字118 赤字122.0

0430 澳洲央行利率决议 9月 3.50% 3.50%

0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.1% +0.2%

(较上年同期) +0.5% +1.6%

0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 49.0 50.0

0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.4% +0.2%

(较上年同期) +1.8% +1.6%

1258 美国Markit制造业PMI 8月终值 51.5 --

1330 加拿大RBC制造业PMI 8月 53.04 --

1400 美国建筑支出 7月 -0.9% +0.4%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 49.6 50.0

ISM投入物价指数 54.0 46.0 (完)

--整理 王翔琼;审校 戴素萍

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