〔中国债市〕人民币利率互换因七天回购大挫全线下行,继续关注资金面

路透上海9月4日电---中国人民币利率互换(IRS)周二普降,因作为交易基准的七天期回购加权利率大挫近90bp,引发IRS全线下行,幅度约5-8个基点(bp).

交易员表示,目前看来,公开市场同期限逆回购利率走向至关重要.但在此之前,只能先关注明日资金面情况和七天期回购变化.

银行间资金市场七天期回购CN7DRP=CFXS加权利率今日大挫近90bp,至2.50%附近;同期限回购定盘利率CN7DRPFIX=CFXS今日报在2.49%,较上日的3.39%下跌90bp.

上海一银行交易员称,七天回购利率大挫,致IRS"整个下来了.期待明天的(七天)回购利率水平了,如果依然很低,irs就继续面临压力."

他并表示,公开市场下一次逆回购操作要在周四进行,明日二级市场七天期回购利率走向,或也可能对公开市场逆回购结果产生影响,因此要密切关注.

央行公开市场今日共进行了950亿元人民币的逆回购操作,其中七天期550亿元,中标利率持平于3.40%;同时进行的400亿元14天期逆回购操作,中标利率下跌5基点(bp)至3.50%.[ID:nSB1756626][CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.1775/3.3000 2.9480/3.0340 2.9340/3.0200 2.9380/3.0300 2.9725/3.2375

周一 3.2800/3.4033 3.0250/3.1129 2.9871/3.0814 2.9914/3.0886 3.0050/3.2517

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变动 -0.1025/-0.1033 -0.0770/-0.0789 -0.0531/-0.0614 -0.0534/-0.0586 -0.0325/-0.0142

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)