(重温稿)《中国新债预测》进出口行五年固息债利率均值3.79%,略高于二级市场

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
* 招标品种: 进出口行五年固息债
* 招标金额: 150亿元人民币
* 预测均值: 3.79%
* 预测区间: 3.74%-3.85%
* 招标时间: 9月5日(周三)10:00-11:00
* 受访人数: 10位(银行、券商)
路透上海9月4日电---中国进出口银行周三将招标发行五年期固息债.路透调查显示,虽然银行间资金面突显宽松迹象,但就目前而言对短端需求的刺激相对明显,中长端仍显得欲振乏力,估计本期新债的需求一般,定位可能略高于二级,利率预测均值为3.79%.
市场人士认为,最新公布的中国8月PMI数据不理想,略有带动二级市场买气,但在更多数据公布前,对中长期品种的谨慎看法一时难有本质改善,一级市场上预计仍会以配置需求为主,投资盘的力量尚未被激发出来.
"明天估计需求一般吧,虽然资金和数据还不错,但总体感觉情绪还是有点偏弱,一级的话,投资盘力量还没有涌现出来."华东一商业银行分析师称.
汇丰8月中国制造业PMI终值和新出口订单分项双双创出41个月低位.制造业先行指标的全面疲软,敲响了稳增长政策加快步伐的鼓点.[ID:nSB1754522]中国官方8月制造业PMICNPMIB=ECI降至49.2,明显低于此前路透预估中值50.0,显示经济下行压力仍较大,势头并未能遏制住.
中国央行公开市场再放大额逆回购,市场流动性愈加宽松,银行间市场周二早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS全线下跌,其中七天品种大降逾80点(bp).[CN/CN]
二级市场上,剩余期限约4.849年的进出口行固息债120309券最新成交对应收益率tCN120309=CFXS为3.7700%,上日尾盘为3.80%.中债登银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新收益率3.8037%.
本期债为进出口行今年第13期金融债.具体条款如下:
第13期
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招标总量 150亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标时间 9月5日日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 9月12日
发行期 9月5日-9月12日
上市日 9月18日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
---------------------------------------------------(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 黄凯
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
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