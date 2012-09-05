中国警告美国不要插手南海主权争议

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达/北京9月4日电---美国国务卿希拉里周二开始访华，承诺向中国传达需要稳定地区紧张局势的强力讯息。中国则警告美国不要插手南海主权争端。

希拉里此次访华正值中国与菲律宾等美国地区盟友在南海和东海陷入主权争议。美国官员称，希拉里将传递的讯息还是合作。

但是中美双方的关系仍不轻松，美国政府此前将战略重点转移至亚太地区，当前南海和东海主权争议又引发地区紧张局势，给中美沟通平添障碍。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会表示，美国在南海主权争议问题上并未发挥正面作用。

“我们注意到美方多次表示在南海主权争议问题上不持立场，希望美方言行一致，多做有利于地区和平稳定的事，而不是相反。”洪磊说道。

包括《人民日报》在内的中国媒体曾指出，南海主权争议涉及国家核心利益，意味着该问题和西藏、新疆问题一样重要。洪磊并未正面回答这是否是中国政府官方立场的问题。

“中国同世界上其他国家一样，有维护自身领土和海洋权益的权利。”洪磊表示。（完）