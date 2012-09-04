〔中国债市〕中短期利率债收益率下行,基准七天质押式回购利率大跌利好

路透北京9月4日电---中国银行间债市周二中短期利率债收益率下行.市场人士表示,基准七天质押式回购利率大跌,带动五年以内中短期利率债收益率继续下探.

然华南地区一银行资深交易员指出,明日存款准备金清算日补缴后,大型银行资金融出规模较大幅缩减的可能性不小,今日或由机构引导而拉低的资金利率有反复的可能.

"五年金融债、国债收益率都往下,三年期下得更明显,"北京一国有银行交易员称,"资金利率下来了,这些前期受资金推高的债收益也就顺势下来了."

他进一步指出,债市牛市的轨迹或还没走完,经济中短期或仍处于去库存进程当中;信贷,无论是从量还是从价的角度看,对基本面的支撑都不足够.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.一般由于商业银行在此前月末时点突击拉入存款以应对考核,月初机构一般会有相当量的准备金要补缴.

央行公开市场再放大额逆回购,市场流动性愈加宽松,银行间市场周二主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS全线下跌,其中七天品种大降逾80点(bp).[CN/CN]

二级市场上,剩余期限约2.63年的固息政金债12国开19券最新双边报价对应收益率CN120219=CFXM为3.69%/3.64%,上日末笔为3.73%/3.65%;今天首日上市的剩余期限约0.74年的固息超短融011217002券最新加权成交收益率CN011217002=CFXS为4.1012%,票面利率为3.95%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.0233 2.4985

上日 2.0609 3.3745

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9345/2.8709

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6891/2.6219

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1356/3.0767(完)

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