〔中国汇市〕人民币收跌终止连五日涨势,因午后大额油盘购汇

* 人民币收跌,因午后大额油盘购汇

* 终止此前连续五日上涨势头

* 市场交易区间将与中间价更加贴合

* 人民币大幅贬值预期似正在消退

路透北京9月4日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收跌,逆转早盘微幅走升势头,主因午后油盘大额购汇拖累.当日中间价随欧元走势稍微高开,即期汇价在上日基础上保持相对强势,料即期市场交易区间将与中间价更加贴合.

北京一国有银行交易员称,"整个市场本来早上是缓慢震荡上行,下午突然发力,一般来说肯定是大额客盘驱动,有这么大的能量,令市场变动那么大就是油盘的驱动."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3473 6.3310 6.3475 6.3402 6.3415 6.3407

7月中旬以来人民币中间价在6.33-6.35区间内持稳,即期汇价则自6.40逐渐向中间价靠拢,周一盘间走强至中间价上方.

"以前中间价和市场最多有400多点的差距,现在中间价与银行间市场比较贴合,央行没必要过分夸张地去调整中间价,(今后)中间价与市场越来越贴近,调整的幅度也会越来越小."上述交易员称.

该交易员并称,下一步大的趋势还是会有个升值,我们不太看空人民币,今年年内可能还会有个升值,可能不一定会有很大幅度,但不会有明显贬值的态势,"起码不再像以前一样不再有恐慌的大幅贬值的预期,这种预期逐渐在消退."

不过上海一外资行交易员称,即期人民币市场表现得比较重,但从客盘来看不应该那么重的,估计是此前央行在释放头寸,但还要继续观察.且虽然目前人民币略微走升,但不看好继续升值,还是会维持在比较稳定的区间,会维稳一段时间.

美国国务卿希拉里·克林顿9月4日至5日访华.这是她今年以来第二次访华.

而北京某国有银行交易员称,受美国出台QE3的预期国际市场上美元继续走弱,人民币顺势走强,但6.33-6.34元区间阻力较大,市场上出现一些购汇盘.目前市场仍在观望国内外经济和政策形势的发展.

该交易员并称,从经济数据上看中国经济走势的不确定性还是很大,人民币近期走强与国内经济关系不大,而主要是受国际市场上美元贬值所影响.当前即期价位相对来说较为均衡.

以下为北京时间17:06,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4350/60 6.4450

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3465/85 6.3460

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,145点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4618元.

东京汇市欧元兑美元EUR=涨0.2%至1.2615,接近上周五在EBS交易平台创下的高点1.26378,此为其7月初以来的最高水准.外界普遍揣测欧洲央行将在周四宣布市场期盼已久的公债购买计划的细节.该计划将帮助缓解欧元区受压国家的融资压力.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进/杨淑祯

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