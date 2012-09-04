版本:
中国
债券 | 2012年 9月 4日 星期二 17:48 BJT

〔美国金融〕小企业贷款7月温和上升,但面临财务压力企业增多--PayNet

路透纽约9月4日电---PayNet报告周二显示,美国7月小企业贷款小幅增长,但增幅不足以显示对经济带来足够动能.

PayNet表示,7月汤森路透/PayNet小企业贷款指数升至103.8,6月为100.5.该指数衡量的是对美国小企业的融资总量.

该指数较去年同期增长了15%.

PayNet创始人Bill Phelan表示,"从综合角度看,数据所体现出的力度并不像预期那样强."

PayNet的另一项数据显示,面临财务压力的企业增多.逾期时间在30天或以上的账户比率2010年1月以来首次增加,从前月的1.16%升至1.20%.

不过,长期拖欠率下降.逾期时间在90天或以上的账户比率从0.29%下滑至0.26%.

逾期时间在180天或以上的账户比率自0.38%跌至0.32%.这些账户被视为违约或不太可能偿付.

PayNet从超过250家美国主要贷款机构采集实时贷款信息,比如贷款发起和拖欠情况.(完)

--编译 洪曦;审校 丁琦

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐