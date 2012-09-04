〔美国金融〕小企业贷款7月温和上升,但面临财务压力企业增多--PayNet

标题新闻：房利美称将向美财政部派息55亿美元，但警告减企业税或致其亏损并再度寻求政府支持
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约9月4日电---PayNet报告周二显示,美国7月小企业贷款小幅增长,但增幅不足以显示对经济带来足够动能.
PayNet表示,7月汤森路透/PayNet小企业贷款指数升至103.8,6月为100.5.该指数衡量的是对美国小企业的融资总量.
该指数较去年同期增长了15%.
PayNet创始人Bill Phelan表示,"从综合角度看,数据所体现出的力度并不像预期那样强."
PayNet的另一项数据显示,面临财务压力的企业增多.逾期时间在30天或以上的账户比率2010年1月以来首次增加,从前月的1.16%升至1.20%.
不过,长期拖欠率下降.逾期时间在90天或以上的账户比率从0.29%下滑至0.26%.
逾期时间在180天或以上的账户比率自0.38%跌至0.32%.这些账户被视为违约或不太可能偿付.
PayNet从超过250家美国主要贷款机构采集实时贷款信息,比如贷款发起和拖欠情况.(完)
--编译 洪曦;审校 丁琦
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报道称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升