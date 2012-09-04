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亚洲 | 2012年 9月 4日 星期二 18:04 BJT

〔东南亚股市〕多数持平至下跌,越南股市逆势收高

路透曼谷9月4日电---东南亚股市周二收盘多数持平至下跌,投资者对全球经济前景感到担心,避险情绪愈发强烈.菲律宾Long Distance Telephone(TEL.PS)等大盘股下跌,拖累菲律宾股市滑落.

股票市场投资者在等等看欧洲央行(ECB)和美国联邦储备理事会(美联储, FED)将出台何种计划来应对全球经济成长放缓.

越南股市.VNI逆势上涨1.5%,至近两周最高收盘位.越南股市周一因市场假日而休市.

0959GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3011.55 -5.67 -0.19 +13.80 2646.35

马来西亚 .KLSE 1654.11 0.21 +0.01 +8.06 1530.73

泰国 .SETI 1236.31 0.83 +0.07 +20.58 1025.32

印尼 .JKSE 4105.25 -12.70 -0.31 +7.41 3821.99

菲律宾 .PSI 5175.87 -43.21 -0.83 +18.39 4371.96

越南 .VNI 402.08 6.06 +1.53 +14.37 351.55

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(完)

--编译 洪曦;审校 侯向明

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