〔东南亚股市〕多数持平至下跌,越南股市逆势收高

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透曼谷9月4日电---东南亚股市周二收盘多数持平至下跌,投资者对全球经济前景感到担心,避险情绪愈发强烈.菲律宾Long Distance Telephone(TEL.PS)等大盘股下跌,拖累菲律宾股市滑落.
股票市场投资者在等等看欧洲央行(ECB)和美国联邦储备理事会(美联储, FED)将出台何种计划来应对全球经济成长放缓.
越南股市.VNI逆势上涨1.5%,至近两周最高收盘位.越南股市周一因市场假日而休市.
0959GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3011.55 -5.67 -0.19 +13.80 2646.35
马来西亚 .KLSE 1654.11 0.21 +0.01 +8.06 1530.73
泰国 .SETI 1236.31 0.83 +0.07 +20.58 1025.32
印尼 .JKSE 4105.25 -12.70 -0.31 +7.41 3821.99
菲律宾 .PSI 5175.87 -43.21 -0.83 +18.39 4371.96
越南 .VNI 402.08 6.06 +1.53 +14.37 351.55
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(完)
--编译 洪曦;审校 侯向明
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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