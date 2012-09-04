《汇市简讯》行权价在1.5900的英镑/美元期权行将到期

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
0934GMT
* 行权价在1.5900的期权在今日纽约时段到期
* 截至目前为止日内交投区间为1.5877-1.590,区间高点是1.6304-1.5269跌势的61.8%回档位
* 英国央行为期两天的货币政策委员会(MPC)政策会议将从明天开始.美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在下周(9月12-13日)召开会议 (完)
--编译 洪曦;审校 蔡美珍
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
CBOT-3月大豆合约收跌11-1/4美分，报每蒲式耳10.32-1/2美元，盘中跌穿50日移动均线，为自2月7日以来首次。