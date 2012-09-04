《汇市简讯》行权价在1.5900的英镑/美元期权行将到期

0934GMT

* 行权价在1.5900的期权在今日纽约时段到期

* 截至目前为止日内交投区间为1.5877-1.590,区间高点是1.6304-1.5269跌势的61.8%回档位

* 英国央行为期两天的货币政策委员会(MPC)政策会议将从明天开始.美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在下周(9月12-13日)召开会议 (完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]