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亚洲 | 2012年 9月 4日 星期二 18:50 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月4日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)   年利率        主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) 
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*济南市小清河  18        7         7.15%           AA      9/5-9/7      齐鲁证券
开发建投公司     (第3年开始每年按20%比例偿还本金)
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江苏飞达        8        6      前三年7.60%        AA      8/30-9/5     金元证券
控股集团         (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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苏州相城       18        7         6.95%           AA      9/3-9/5      宏源证券
城市建设公司          (第3年开始每年偿还20%本金)
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成都投资       16        7     周一簿记建档        AA+     9/4-9/5      平安证券
控股集团             (利率区间5.6%-6.4%,附第五年末投资者回售选择权)
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舟山定海区     10        8         7.25%           AA      8/31-9/6     国信证券
国资经营公司        (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年末偿还25%本金)
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梧州东泰       10        7         7.40%           AA      9/3-9/7      国海证券
国资经营公司        (第3年开始每年按20%比例偿还本金)
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重庆渝富资产   20        7         6.50%           AA+     9/4-9/7     西南证券
经营管理集团          (第3年开始每年偿还20%本金)
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亳州城建公司   15        7         7.68%           AA-     9/4-9/10    东方证券
                      (第3年开始每年偿还20%本金,以自有土地使用权做担保)
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江西和济       10        7         8.00%           AA-     9/4-9/10    兴业证券
投资公司              (第3年开始每年偿还20%本金)
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克拉玛依       20        7         7.15%           AA      9/4-9/12    华龙证券
城投公司              (第3年开始每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无 
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 杨淑祯

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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