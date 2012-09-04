〔马来西亚期市〕棕榈油期货从一周高位回落,库存成市场关注焦点

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透吉隆坡9月4日电---马来西亚棕榈油期货周二收低,盘中一度升至一周高位,因为交易商对由大豆价格创纪录高位所引发的棕榈油涨势进行获利了结.
棕榈油期货价格下跌,亦是因为此前交易商预计产量增加将导致马来西亚的库存上升,不过强劲的棕榈油出口可能有助于削减库存.
"我认为棕榈油上涨是受大豆涨势的推动,这也是棕榈油走坚的主要原因,"一家外资大宗商品经纪行的交易员表示.
"8月棕榈油出口意外高企亦带来了一些利好情绪.之前我们预计库存为230万吨,目前所有人仅根据出口就将库存预期削减了20-25万吨."
指标2012年11月棕榈油合约FCPOc3下滑0.5%,收报每吨3,058林吉特(马币)(985美元),盘中曾触及3,100林吉特,上次触及该水准是在8月27日.
总成交量为42,611口,远高于通常的25,000口.
大豆和豆油价格上涨意味着消费者可能会转向替代品,例如棕榈油.
路透分析师王涛说,技术指标仍偏空,棕榈油的阻力位在每吨3,093林吉特,而且料将回撤至3,049林吉特.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选