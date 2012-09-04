〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差飙升,因地区供应吃紧

路透新加坡9月4日电---亚洲石脑油裂解价差飙升至近每吨140美元,因该地区供应依然吃紧.

印度船货升水本周稍早升至逾三个月最高.

湖南石油化学此前买入两艘船货,价格为每吨升水11.50美元,这较此前船货每吨高出1-1.50美元,折射出市场人气转强.

交易商认为市场强势更多是源于供应吃紧而非需求增长.

一新加坡交易员称,"(来自欧洲的)套利船货减少,印度出口减少且液化石油气(LPG)走强."

"欧洲纸货市场也很强."

另一交易员表示,因位于Chennai和Vizag的炼厂检修,以及国内需求稳健,印度石脑油出口减少.

Kuwait Petroleum Corp标售5万吨10月6-7日装运的石脑油,并标售10月4-5日装运的2.4万吨石脑油.(完)