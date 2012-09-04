〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差飙升,因地区供应吃紧

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透新加坡9月4日电---亚洲石脑油裂解价差飙升至近每吨140美元,因该地区供应依然吃紧.
印度船货升水本周稍早升至逾三个月最高.
湖南石油化学此前买入两艘船货,价格为每吨升水11.50美元,这较此前船货每吨高出1-1.50美元,折射出市场人气转强.
交易商认为市场强势更多是源于供应吃紧而非需求增长.
一新加坡交易员称,"(来自欧洲的)套利船货减少,印度出口减少且液化石油气(LPG)走强."
"欧洲纸货市场也很强."
另一交易员表示,因位于Chennai和Vizag的炼厂检修,以及国内需求稳健,印度石脑油出口减少.
Kuwait Petroleum Corp标售5万吨10月6-7日装运的石脑油,并标售10月4-5日装运的2.4万吨石脑油.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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