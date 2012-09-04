〔国际油市〕亚洲柴油和航煤裂解价差小升,受菲律宾等国现货需求支撑

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透新加坡9月4日电---亚洲柴油和航煤裂解价差周二小幅升高,受到来自菲律宾、斯里兰卡和南非现货需求的支撑.
路透数据显示,柴油裂解价差上涨0.23美元,至每桶较迪拜原油高出20.14美元.航煤裂解价差上扬0.34美元至21.63美元.
交易商称,高含硫柴油升水之所以一直居高不下,是因为南中国海的部分海域解除了捕鱼禁令,进而提振了对船用燃料的需求.
一位交易商估算到,本月约有30-40万吨高含硫柴油被运往该区域.
这位交易商补充到,"捕鱼禁令一解除,买盘一下子就开始了,市场确实波动剧烈,(市场)进入了逆价差状态."
逆价差市场是指即期合约价格高于远期合约,这令储存油品变得成本高昂.
一位交易商称,含硫500 ppm的柴油走坚的同时,南非的Engen Petroleum出现在现货市场寻求3.5万吨9月29日-10月1日船期的船货.
航煤的更多现货需求亦源于菲律宾.由于国内需求升温,该国的Petron正在寻求第二笔9月装运的船货.
斯里兰卡的Ceylon Petroleum一周里第二次进入现货市场寻求更多的柴油和汽油,以弥补国内缺口,因为之前该国唯一的炼厂由于浮动管道受损而在周末关闭.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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