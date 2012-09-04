〔国际油市〕亚洲柴油和航煤裂解价差小升,受菲律宾等国现货需求支撑

路透新加坡9月4日电---亚洲柴油和航煤裂解价差周二小幅升高,受到来自菲律宾、斯里兰卡和南非现货需求的支撑.

路透数据显示,柴油裂解价差上涨0.23美元,至每桶较迪拜原油高出20.14美元.航煤裂解价差上扬0.34美元至21.63美元.

交易商称,高含硫柴油升水之所以一直居高不下,是因为南中国海的部分海域解除了捕鱼禁令,进而提振了对船用燃料的需求.

一位交易商估算到,本月约有30-40万吨高含硫柴油被运往该区域.

这位交易商补充到,"捕鱼禁令一解除,买盘一下子就开始了,市场确实波动剧烈,(市场)进入了逆价差状态."

逆价差市场是指即期合约价格高于远期合约,这令储存油品变得成本高昂.

一位交易商称,含硫500 ppm的柴油走坚的同时,南非的Engen Petroleum出现在现货市场寻求3.5万吨9月29日-10月1日船期的船货.

航煤的更多现货需求亦源于菲律宾.由于国内需求升温,该国的Petron正在寻求第二笔9月装运的船货.

斯里兰卡的Ceylon Petroleum一周里第二次进入现货市场寻求更多的柴油和汽油,以弥补国内缺口,因为之前该国唯一的炼厂由于浮动管道受损而在周末关闭.(完)