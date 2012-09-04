〔国际油市〕亚洲180-cst燃料油现货升水涨至三个月高位

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透新加坡9月4日电---亚洲燃料油市场周二保持住坚挺态势,180-cst燃料油现货价差小升至三个月最高,因供给较低继续支撑市场人气.
180-cst燃料油现货价差上涨0.45美元至每吨较新加坡现货报价升水5.30美元.
180-cst燃料油跨月价差也走坚.9/10月燃料油跨月价差在0830GMT亚洲收盘时报逆价差每吨5.75美元.
10/11月燃料油跨月价差迎来更多的交投兴趣,该合约共成交近70万吨.其在亚洲收盘时收报逆价差每吨4.25美元,较前一日上涨0.13美元.
固定价格会互换合约的成交也很活跃,光汇石油成为交易窗口的主要参与者.其卖出6.5万吨9月180-cst燃料油固定价格合约,并买入3万吨10月180-cst合约.
交易员表示,低库存水平继续支撑人气,尤其是低密度船货的供给吃紧,即期黏度差飙升至近每吨16.00美元.
不过9月上半月大量的到岸套利船货也可能会令库存增长.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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