〔国际油市〕亚洲180-cst燃料油现货升水涨至三个月高位

路透新加坡9月4日电---亚洲燃料油市场周二保持住坚挺态势,180-cst燃料油现货价差小升至三个月最高,因供给较低继续支撑市场人气.

180-cst燃料油现货价差上涨0.45美元至每吨较新加坡现货报价升水5.30美元.

180-cst燃料油跨月价差也走坚.9/10月燃料油跨月价差在0830GMT亚洲收盘时报逆价差每吨5.75美元.

10/11月燃料油跨月价差迎来更多的交投兴趣,该合约共成交近70万吨.其在亚洲收盘时收报逆价差每吨4.25美元,较前一日上涨0.13美元.

固定价格会互换合约的成交也很活跃,光汇石油成为交易窗口的主要参与者.其卖出6.5万吨9月180-cst燃料油固定价格合约,并买入3万吨10月180-cst合约.

交易员表示,低库存水平继续支撑人气,尤其是低密度船货的供给吃紧,即期黏度差飙升至近每吨16.00美元.

不过9月上半月大量的到岸套利船货也可能会令库存增长.(完)