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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 21:05 BJT

〔表格〕Markit美国9月制造业PMI初值为51.5,市场预估为51.5

路透9月20日电---金融信息提供商Markit周四宣布,Markit美国9月制造业PMI初值为51.5,市场预估为51.5,8月亦为51.5.

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

初值 终值 终值 终值 终值 终值 终值

PMI 51.5 51.5 51.4 52.5 54.0 56.0 56.0

产出 51.2 51.9 51.7 53.4 54.5 56.4 57.7

新订单 52.4 51.9 51.0 53.7 54.6 56.9 56.8

就业 52.7 52.4 52.7 52.8 54.3 56.3 56.6

供应商交货时间 49.3 49.9 49.2 48.1 45.8 44.7 45.7

购买库存 48.5 49.7 50.2 46.7 50.3 52.7 51.2

投入价格 53.6 50.2 47.6 48.9 55.8 63.1 64.1

购买数量 50.5 50.8 51.8 52.1 54.4 55.8 57.0

产成品库存 49.0 49.3 50.7 49.3 49.9 49.4 50.1

新出口订单 47.9 48.8 48.6 48.3 50.5 50.3 53.4

产出价格 51.8 48.9 48.7 48.0 52.7 53.9 54.1

未完工订单 48.9 51.4 48.7 49.6 51.6 52.2 53.5 (完)

--编译 于春红;审校 王洋

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