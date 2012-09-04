更正:〔美国热股〕亚马逊与Epix达成流媒体合作协议,Netflix股价重挫

(更正:因英文原文有误,第一段应为"亚马逊提供给客户的电影数量增加3,000部",而非"翻一番").

路透9月4日电---亚马逊(Amazon)(AMZN.O)与Epix达成合作协议,将使亚马逊提供给客户的电影数量翻一番,从而加剧其与Netflix和苹果(AAPL.O)等公司的竞争.

这项声明于周二宣布,而Netflix于2010年与Epix签署的流媒体合作协议将于本月到期.根据该协议,Netflix每年支付2亿美元购买Epix的电影播放权.

Netflix(NFLX.O)股价在早盘下跌10%至53.70美元.亚马逊股价下跌0.92%至245.99美元.(完)

--编译 程琳;审校 母红

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