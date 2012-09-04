〔美国热股〕哈里伯顿下跌,预计北美市场第三季营收环比下滑

路透9月4日电---美国最大的油田服务供应商哈里伯顿(HAL.N)称,国内市场上的活动减少,意味着第三季北美市场营收将低于第二季.

首席执行官Mark McCollum还表示,定价下调对利润率的影响将介于2.5-3个百分点.他原先预期季度营收环比持稳.

Halliburton股价下跌4.1%至31.41美元.(完)

--编译 程琳;审校 母红

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