〔金属期市〕期铜因数据疲弱走低,但央行出台刺激举措的希望限制跌幅

* 期铜呈区间走势,市场静待央行的刺激举措

* 欧洲央行料将在周四推出购债计划

* LME铜库存进一步减少,多数从韩国库存流出

* 中国8月精炼锌需求转弱

路透纽约/伦敦9月4日电---伦敦期铜周二走低,而纽约铜价小涨,之前,两个最大的铜消费国公布的数据疲弱,支持央行需采取更多举措提振全球经济的观点.

"由于经济消息较差,铜价偏向上行,"芝加哥ApexFutures.com的副总裁Craig Ross表示.

近日公布的两项调查显示,中国制造业成长不及预期,受累于新订单减少,投资者继续消化这些数据.

今日公布的美国数据进一步加重了对全球经济状况的担忧.美国8月ISM制造业数据萎缩幅度为逾三年来最大,且美国7月建筑支出降幅为一年来最大.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2小涨1.20美分,报每磅3.4690美元,接近盘中交投区间3.4325-3.50美元的高端.

根据汤森路透初步数据,纽约市场尾盘,COMEX成交量为超过57,000口,较30日均值高出近三分之一.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,635美元,周一的最后买入价为7,678美元,当日盘中触及一周高位7,700美元.

伦敦期铜在之前两个交易日连涨,令铜价接近自7月底以来的区间顶部,如果铜价升穿8月23日触及的峰值7,720美元,可能激发进一步技术性买盘.

RBC在一份研究报告中指出,"铜价昨日升穿100日移动均线,今日跌幅不要过大仍十分关键,否则,空头将利用最新公布的疲弱制造业数据."

根据路透数据,铜价周二跌穿100日移动均线切入位7,673美元.

LME铜库存MCUSTX-TOTAL周二再降6,475吨,周一减少4,625吨,减少的库存多数从韩国流出.过去一年,铜库存已减少约一半.

预计欧洲央行将在周四的政策会议上出台期待已久的购债计划,以应对区内债务危机,且可能降息以提振成长,并应对欧元区衰退.

欧元兑美元周二走软,对欧洲央行购债计划可能缺乏细节的忧虑使投资者的谨慎情绪加重.

其他金属方面,三个月期锌CMZN3收盘时没有成交,但最后买入价为1,876美元,高出周一收盘价1美元.锌价从1月触及的年内高位回落了约15%.

交易商周二称,中国8月对精炼锌的需求较7月进一步减弱,中国第四季使用量上升的希望趋淡.中国是全球最大锌消费国.[ID:nSB1759498]

以下为1750 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 347.00 1.30 +0.38 343.60 0.99

LME期铝 1944.50 17.50 +0.91 2020.00 -3.74

LME期铜 7634.00 24.00 +0.32 7600.00 0.45

LME期铅 1994.00 29.00 +1.48 2035.00 -2.01

LME期镍 15950.00 -270.00 -1.66 18710.00 -14.75

LME期锡 19600.00 -150.00 -0.76 19200.00 2.08

LME期锌 1876.00 1.00 +0.05 1845.00 1.68

上海期铝 15490.00 60.00 +0.39 15845.00 -2.24

上海期铜 56080.00 -140.00 -0.25 55360.00 1.30

上海期锌 14825.00 15.00 +0.10 14795.00 0.20

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 程琳

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