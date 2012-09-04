〔全球金市〕黄金连续第三日上涨,在1,700美元遇技术阻力

* 金价触及3月来高位

* 美国制造业连续第三个月萎缩

路透纽约/伦敦9月4日电---金价周二连续第三个交易日走升,因美国经济数据疲软,点燃了市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出经济刺激新举的希望.

金价一度涨至近六个月高位1,698美元,因此前数据显示美国8月制造业放缓,但之后在逼近1,700美元的过程中遭遇技术阻力回落.

1759GMT,现货金XAU=上涨0.14%,报每盎司1,694.1美元.一些交易员称,黄金买需或许足以助其再次挑战年内高位1,790.30美元.

美国8月制造业萎缩幅度为三年多来最高,7月建筑业支出降幅为一年来最大.[ID:nEAPA40DL1][ID:nEAPA40CB2]

投资者期待周四的欧洲央行会议与周五的美国8月非农就业报告.

不过相对强弱指标(RSI)显示,近期涨势将市场推入买超区域,周二RSI为72.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,黄金的投机性净多仓增加,而且8月上市交易基金(ETF)有大量黄金流入,使黄金持仓达到纪录高位,也都增强了投资者对黄金的偏好.

欧洲央行料于周四宣布购债计划,帮助压低西班牙和意大利公债收益率(殖利率).

分析师称,若欧洲央行或美国联邦储备理事会(美联储,FED)令人失望,都可能暂时限制金价涨势.

现货银XAG=上涨0.59%,至每盎司32.28美元,过去两周累计上涨近10%.金价的同期涨幅为3.5%.

德国商业银行称,"银价应该会受到投资者需求的额外支撑,包括ETF投资者和基金经理.我们预计到年底将达到35美元."

现货铂金(白金)XPT=升1.15%,报1,562.24美元,现货钯金XPD=涨1.64%,报637.72美元.

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最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1682.40 25.30 1.5% 7.4%

COMEX白银期货 SIN2 31.220 0.853 2.8% 11.8%

COMEX铂金期货 PLN2 1534.30 30.60 2.0% 9.6%

COMEX钯金期货 PAU2 624.85 9.95 1.6% -4.8%

现货金 XAU= 1679.60 23.85 1.5% 7.4%

现货银 XAG= 31.26 0.86 2.8% 12.8%

现货铂金 XPT= 1529.49 28.39 1.9% 9.8%

现货钯金 XPD= 623.75 8.95 1.5% -4.4%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 程琳;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=