〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,受助于月初的基金买盘

路透9月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上扬,因商品基金在月初买入玉米.美国在遭受了56年来最严重的乾旱侵袭后,玉米供应减少.

Allendale Inc对农户的一项调查估计,2012年美国玉米产量为103.26亿蒲式耳,较美国农业部的最新预估低4.2%.Allendale于8月20-31日对32个州的农户进行了调查.

分析师称,过去一周,美国玉米收割进展进一步放缓,受累于飓风艾萨克带来的降雨.不过,13位分析师的平均预期显示,上周的玉米收割率为12%,仍为纪录最快速度.

美国农业部周二公布的数据显示,民间出口商报告,上周出口销售18万吨2013/14作物年度交割的美国玉米给日本.

美国农业部称,上周出口检验玉米637万蒲式耳,低于1,200-1,500万蒲式耳的预估.

商品期货交易委员会公布的数据显示,投机客七周来首次减少对CBOT玉米期货的看涨押注.

12月合约高于所有关键的移动均线.九日相对强弱指标报49.

12月玉米合约CZ2收升5-1/4美分,结算价报8.05美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为217,453口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]