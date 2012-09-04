〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,受累于获利了结

路透9月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收跌,交易商称,因投资者在今日盘初大涨后锁定获利.

指标CBOT-12月软红冬麦期货WZ2未能守住30日和40日移动均线之上的支撑位.

美元走强也扶助打压小麦期价.

俄罗斯农业部称,年内迄今,该国小麦单产降至每英亩1.95吨,去年为每英亩2.87吨.俄罗斯农户已完成65%的小麦收割.

美国农业部报告称,上周出口检验小麦2,544.6万蒲式耳,高于前一周的1,888.8万蒲式耳.分析师预估区间为1,000-1,500万蒲式耳.

台湾面粉加工商协会购买55,200吨美国产制粉小麦.

Global Weather Monitoring的农业气象学家John Dee表示,飓风艾萨克为美国中西部种植带中部的大片地区带来了降雨,为冬麦播种提供了良好的土壤湿度.天气预报称,本周末,中西部和大平原大部将迎来更多降雨.

9月小麦期货WU2结算价收挫4美分,报每蒲式耳8.66美元.

今日小麦预估成交量为64,273口.(完)

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