〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,受累于获利了结

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透9月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收跌,交易商称,因投资者在今日盘初大涨后锁定获利.
指标CBOT-12月软红冬麦期货WZ2未能守住30日和40日移动均线之上的支撑位.
美元走强也扶助打压小麦期价.
俄罗斯农业部称,年内迄今,该国小麦单产降至每英亩1.95吨,去年为每英亩2.87吨.俄罗斯农户已完成65%的小麦收割.
美国农业部报告称,上周出口检验小麦2,544.6万蒲式耳,高于前一周的1,888.8万蒲式耳.分析师预估区间为1,000-1,500万蒲式耳.
台湾面粉加工商协会购买55,200吨美国产制粉小麦.
Global Weather Monitoring的农业气象学家John Dee表示,飓风艾萨克为美国中西部种植带中部的大片地区带来了降雨,为冬麦播种提供了良好的土壤湿度.天气预报称,本周末,中西部和大平原大部将迎来更多降雨.
9月小麦期货WU2结算价收挫4美分,报每蒲式耳8.66美元.
今日小麦预估成交量为64,273口.(完)
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--编译 母红;审校 程琳
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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CBOT-3月大豆合约收跌11-1/4美分，报每蒲式耳10.32-1/2美元，盘中跌穿50日移动均线，为自2月7日以来首次。