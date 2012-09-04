〔美国股市〕小跌,苹果涨势助大盘缩减跌幅

* 美国制造业连续第三个月萎缩--ISM

* 防御板块表现最佳,表明投资者态度谨慎

* 苹果上涨,帮助削减大盘跌幅

* 道指跌0.4%,标普500指数跌0.1%,Nasdaq跌0.3%

路透纽约9月4日电---标准普尔500指数周二小幅收低,投资者仍在等待欧洲央行支持负债沉重国家的计划进一步明朗化,而苹果(AAPL.O)的强劲表现带领市场在收盘时脱离盘中低位.

市场盘中多数时间处于平盘下方,工业与材料类股走软,因此前数据显示,美国8月制造业萎缩速度为逾三年来最快.电信与计算机板块领涨.这两大板块在不确定性浓厚时期往往跑赢其他板块.

在周四欧洲央行召开会议之前,市场保持谨慎.欧洲央行总裁德拉吉料将宣布购债计划,以压低西班牙和意大利举债成本.

"只要大家都还在观望美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行,就不会有明确的方向,"Boston Advisors总裁Michael Vogelzang称,"除非情况改变,否则市场很难跳脱当前区间."

美联储主席贝南克周五没有给出会很快采取刺激举措的暗示,让投资者失望.但他保留了未来进一步放宽政策的可能.

尽管先前欧元区解决危机的努力一再让投资者失望,仍有人在做出乐观的押注.太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯称,德拉吉看上去愿意给二线国家开两到三年期的支票,建议投资者买入黄金和通胀保值证券.

苹果上涨1.5%,至674.97美元,帮助大盘削减跌幅.该公司稍早邀请媒体参加9月12日在旧金山举办的活动,可能藉此发布iPhone 5.

道琼工业指数.DJI收跌54.90点,或0.42%,至13,035.94点;标准普尔500指数.SPX收挫1.64点,或0.12%,至1,404.94点.Nasdaq指数.IXIC上扬8.09点,或0.26%,至3,075.06点.

美国8月制造业连续第三个月萎缩,制造业企业招聘人数创下2009年底以来最低.其它地区最近也公布了令人失望的制造业数据.

摩根士丹利顺景气循环类指数.CYC跌0.9%.标准普尔材料类指数.GSPM跌1.5%,工业类指数.GSPI跌0.9%.两板块均脱离日低.Cliffs Natural Resources(CLF.N)下挫6%,至33.68美元,U.S. Steel(X.N)跌3.4%,至18.78美元.

数据还显示,美国7月建筑业支出创下一年来最大降幅,因民间与公共部门均缩减投资.这可能打击第三季经济活动加速增长的希望.

周五非农就业数据将受到密切关注,这将是美联储9月12日-13日会议召开前最后一份重要的经济数据.

最近,对美联储将推出第三轮量化宽松,以及欧洲央行将很快启动购债计划的希望,提振股市上涨.

公司消息方面,Valeant Pharmaceuticals International Inc(VRX.TO)(VRX.N)同意以26亿美元现金收购Medicis Pharmaceutical CorpMRX.N.Valeant攀升15%至58.78美元,Medicis飙升38%至43.65美元.

纽约证交所约57%的股票收高,Nasdaq市场近五分之三的股票收高.

市场成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq证交所合计成交量约为55.3亿股,低于去年日均78.4亿股的水平.夏季市场往往比较淡静,但最近成交量格外低,因投资者等候央行行动明朗化,且许多市场参与者因劳工节假期离场.

--编译 程琳;审校 母红

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