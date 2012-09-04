版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月4日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 59.93 +3.83 +6.83 5046801

搜狐 (SOHU.O) 39.70 +0.53 +1.35 605223

网易 (NTES.O) 50.84 -1.23 -2.36 1031589

百度 (BIDU.O) 114.51 +3.07 +2.75 5390061

亚信科技 ASIA.O 12.19 +0.19 +1.58 143323

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.38 -0.32 -2.18 1710770

联电 (UMC.N) 2.01 -0.02 -0.99 1336531

日月光 (ASX.N) 3.79 +0.09 +2.43 310235

矽品精密 (SPIL.O) 5.56 -0.02 -0.27 221476

和信超媒体 (GIGM.O) 1.03 -0.04 -3.74 97891

友达 (AUO.N) 3.11 +0.08 +2.64 165084

中华电信 (CHT.N) 30.06 +0.02 +0.07 42087

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.85 -0.50 -1.24 805250

香港

中国移动 (CHL.N) 52.40 -0.24 -2.40 268003

中国联通 (CHU.N) 15.91 +0.05 +0.32 263620

中国电信 (CHA.N) 55.66 -0.13 -0.23 21926

中芯国际 (SMI.N) 1.81 -0.05 -2.69 47852

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.82 +0.03 +0.79 1028

(完)

--整理 郑茵

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐