《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月4日

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 59.93 +3.83 +6.83 5046801
搜狐 (SOHU.O) 39.70 +0.53 +1.35 605223
网易 (NTES.O) 50.84 -1.23 -2.36 1031589
百度 (BIDU.O) 114.51 +3.07 +2.75 5390061
亚信科技 ASIA.O 12.19 +0.19 +1.58 143323
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.38 -0.32 -2.18 1710770
联电 (UMC.N) 2.01 -0.02 -0.99 1336531
日月光 (ASX.N) 3.79 +0.09 +2.43 310235
矽品精密 (SPIL.O) 5.56 -0.02 -0.27 221476
和信超媒体 (GIGM.O) 1.03 -0.04 -3.74 97891
友达 (AUO.N) 3.11 +0.08 +2.64 165084
中华电信 (CHT.N) 30.06 +0.02 +0.07 42087
台湾国际航电 (GRMN.O) 39.85 -0.50 -1.24 805250
香港
中国移动 (CHL.N) 52.40 -0.24 -2.40 268003
中国联通 (CHU.N) 15.91 +0.05 +0.32 263620
中国电信 (CHA.N) 55.66 -0.13 -0.23 21926
中芯国际 (SMI.N) 1.81 -0.05 -2.69 47852
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.82 +0.03 +0.79 1028
(完)
--整理 郑茵
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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