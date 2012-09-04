《综述》ISM调查显示制造业成为美国经济中又一个令人头疼的问题

* 制造行业连续第三个月出现萎缩--ISM

* 可能是8月就业报告公布前的一个危险信号

* 美国制造业随欧元区和中国一同下滑

路透纽约9月4日电---周二一份调查结果显示,美国制造业在上月出现三年多来最严重的萎缩,进一步表明全球经济放缓正在拖累已经十分疲弱的美国复苏.

美国供应管理协会(ISM)的调查显示,制造业在8月份连续第三个月陷入萎缩.企业雇佣员工数量为2009年底以来最少,这可能是周五美国8月非农就业报告公布前的一个危险信号.

ISM制造业指数在8月跌至49.6,低于路透调查中分析师的预估中值50.0,7月为49.8.该指数低于50即表明这个关键性的行业陷入萎缩.[ID:nEAPA40DL1]

"总体来说,今日的报告仍然让人担心,在2012年余下时间里工业生产的增长可能放慢至爬行速度,"摩根大通经济学家Michael Feroli说.