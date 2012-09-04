《综述》ISM调查显示制造业成为美国经济中又一个令人头疼的问题

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
* 制造行业连续第三个月出现萎缩--ISM
* 可能是8月就业报告公布前的一个危险信号
* 美国制造业随欧元区和中国一同下滑
路透纽约9月4日电---周二一份调查结果显示,美国制造业在上月出现三年多来最严重的萎缩,进一步表明全球经济放缓正在拖累已经十分疲弱的美国复苏.
美国供应管理协会(ISM)的调查显示,制造业在8月份连续第三个月陷入萎缩.企业雇佣员工数量为2009年底以来最少,这可能是周五美国8月非农就业报告公布前的一个危险信号.
ISM制造业指数在8月跌至49.6,低于路透调查中分析师的预估中值50.0,7月为49.8.该指数低于50即表明这个关键性的行业陷入萎缩.[ID:nEAPA40DL1]
"总体来说,今日的报告仍然让人担心,在2012年余下时间里工业生产的增长可能放慢至爬行速度,"摩根大通经济学家Michael Feroli说.
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
CBOT-3月大豆合约收跌11-1/4美分，报每蒲式耳10.32-1/2美元，盘中跌穿50日移动均线，为自2月7日以来首次。