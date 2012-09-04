〔美国股市〕ADR大多收低,但百度因斥巨资建立云计算中心表现出色

路透纽约9月4日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二走势黯淡,但中国最大搜索引擎百度(BIDU.O)表现出色,此前该公司公布,将投资逾16亿美元建立云计算中心.

百度股票上涨2.8%,该公司正在进一步深入其移动战略核心部分--云计算,以利用该领域蓬勃发展的机会.百度已在北京年会上发布移动互联网浏览器.

云计算指的是在网络上存储数据和完成数据处理.

总体市场承压,因数据显示,美国8月制造业萎缩幅度为逾三年来最大,更多迹象显示随着欧债危机继续笼罩市场,全球经济正在放缓.

"很多企业不仅面临着海外需求疲弱引发的订单增长减缓,而且当前情势,尤其是欧洲方面形势以及美国大选对经济的最终影响也很不明朗,"Miller Tabak股票策略师兼投资组合经理Peter Boockvar指出.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低0.7%.标准普尔500指数.SPX.INX小跌0.1%.

百度走强不足以支撑亚洲ADR指数,该指数下滑,受累于主要中资股走疲,如中国移动(CHL.N)跌0.5%,至52.40美元;中国石化(SNP.N)挫跌3%,报91.38美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS下滑1.2%.拉美ADR指数.BKLA收跌1.4%.

一些防御类板块走强助推欧洲股票.酒精饮料销售商和生产商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(BUD.N)和帝亚吉欧(Diageo)(DEO.N)上涨约1.5%-2%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.4%.而泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.1%.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI