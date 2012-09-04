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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 06:43 BJT

****日韩经济指标预测--9月5日-9月12日****

路透9月5日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月3日当周--------------------------------

9月5日(三)

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- --

(较上年同期) -- --

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,477

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超1,350

9月6-7日

2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,728

9月7日(五)

0500 日本领先指标 7月 -- -2.6

同时指标 -- -2.0

----------------------------------9月10日当周--------------------------------

9月9日(日)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.5%

(较上年同期) -- -0.1%

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +0.7%

2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 7月 -- 盈余4,333

(较上年同期) -- -19.6%

2350 日本GDP(较前季) 第二季修正值 -- +0.3%

环比年率 -- +1.4%

9月10日(一)

0500 日本消费者信心指数 8月 -- 39.7

2350 日本企业调查指数 第三季 -- -5.7

9月11日(二)

2300 韩国失业率 8月 -- 3.1%

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 8月 -- -0.4%

(较上年同期) -- -2.1%

2350 日本机械订单(较前月) 7月 -- +5.6%

(较上年同期) -- -9.9%

9月12日(三)

0300 韩国L货供额 7月 -- +9.6%

-- 韩国央行利率决议 9月 -- 3.00% (完)

--整理 肖群英;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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