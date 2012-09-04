澳新经济指标预测--9月5日-9月12日****

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透9月5日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月5日(三)
0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.7% +1.3%
(较上年同期) +3.6% +4.3%
9月6日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 8月 增加0.5 增加1.4
全职就业人数(万人) -- 增加0.92
就业参与率 65.2% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
9月7日(五)
0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差3 顺差0.09
出口 -- 持平
进口 -- -2%
9月9日(日)
0130 新西兰制造业销售 第二季 -- +0.7%
----------------------------------9月10日当周--------------------------------
9月10日(一)
0130 澳洲投资房屋融资 7月 -- +4.9%
房屋融资 -- +1.3%
9月11日(二)
0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 8月 -- 负3
企业信心指数 -- 正4
9月12日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- -2.5%
0130 澳洲房屋开工 第二季 -- -12.6%
2100 新西兰央行利率决议 9月 2.50% 2.50% (完)
--整理 肖群英;审校 张涛
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选