〔货币市场〕美国财政部标售国库券买需良好,回购利率下滑

标题新闻：房利美称将向美财政部派息55亿美元，但警告减企业税或致其亏损并再度寻求政府支持
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约9月4日电---在一般担保品回购利率和伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)下降之际,美国财政部周二标售三个月和六个月期国库券获得良好买需.
财政部标售的320亿美元三个月期国库券得标利率为0.100%,高值得标比率为88.50%.投标倍数为4.64,是8月中旬以来最高.
Jefferies & Co.副总裁暨货币市场分析师Thomas Simons称,财政部另外标售的280亿美元六个月期国库券得标利率为0.135%,高值得标比率为50.69%,投标倍数达到8月6日以来最高的4.94.
"7月底和8月初买方在这些标售中相对活跃,但在8月中旬势头消退,"Simons称,"这可能是一个复苏讯号."
与此同时,一般担保品回购利率上周大幅上升后周二下滑,因为财政部标售结算以及月底和节前周末压力等因素共同推升对担保品的需求.
互换利差缩窄,受Libor周一和周二连续下跌带动,汤森路透旗下IFR的分析师Roseanne Briggen称.
欧元区二线国家的利差亦收紧,Briggen指出,"因为人们强烈期待"欧洲央行(ECB)会在本周的会议上对购债计划作出暗示.
三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从0.276%下降至0.273%.
六个月EuriborEURIBOR6MD=亦从0.533%跌至0.528%.欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=从0.110%微降至0.108%.(完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报道称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升