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债券 | 2012年 9月 5日 星期三 07:10 BJT

〔货币市场〕美国财政部标售国库券买需良好,回购利率下滑

路透纽约9月4日电---在一般担保品回购利率和伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)下降之际,美国财政部周二标售三个月和六个月期国库券获得良好买需.

财政部标售的320亿美元三个月期国库券得标利率为0.100%,高值得标比率为88.50%.投标倍数为4.64,是8月中旬以来最高.

Jefferies & Co.副总裁暨货币市场分析师Thomas Simons称,财政部另外标售的280亿美元六个月期国库券得标利率为0.135%,高值得标比率为50.69%,投标倍数达到8月6日以来最高的4.94.

"7月底和8月初买方在这些标售中相对活跃,但在8月中旬势头消退,"Simons称,"这可能是一个复苏讯号."

与此同时,一般担保品回购利率上周大幅上升后周二下滑,因为财政部标售结算以及月底和节前周末压力等因素共同推升对担保品的需求.

互换利差缩窄,受Libor周一和周二连续下跌带动,汤森路透旗下IFR的分析师Roseanne Briggen称.

欧元区二线国家的利差亦收紧,Briggen指出,"因为人们强烈期待"欧洲央行(ECB)会在本周的会议上对购债计划作出暗示.

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从0.276%下降至0.273%.

六个月EuriborEURIBOR6MD=亦从0.533%跌至0.528%.欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=从0.110%微降至0.108%.(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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