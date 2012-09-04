全球外汇市场9月5日主要消息

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本央行审议委员宫尾龙藏对山口县商界领袖发表讲话
0130 - 澳洲第二季国内生产总值(GDP)
0715 - 瑞士8月消费者物价指数(CPI)
0743 - 意大利8月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)
0748 - 法国8月Markit服务业PMI
0753 - 德国8月Markit服务业PMI
0758 - 欧元区8月Markit服务业PMI
0828 - 英国8月Markit/CIPS服务业PMI
0900 - 欧元区7月零售销售
-- - 瑞典央行举行货币政策会议(第一天)
-- - 英国央行货币政策委员会(MPC)会议(第一天)
-- - 瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)发表讲话
-- - 国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,商讨2013年预算、能源改革和社会计划的技术问题(最后一天)
-- - 第24届亚太经合组织(APEC)部长级会议(至9月6日)
1100 - 美国8月31日当周抵押贷款指数
1145 - 美国9月1日当周ICSC/高盛连锁店销售
1230 - 美国第二季非农生产率和单位劳工成本修正值
1255 - 美国9月1日当周Redbook连锁店销售
1345 - 美国8月供应管理协会(ISM)纽约企业活动指数
2350 - 日本8月26日-9月1日资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 白云
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路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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