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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 07:10 BJT

全球外汇市场9月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本央行审议委员宫尾龙藏对山口县商界领袖发表讲话

0130 - 澳洲第二季国内生产总值(GDP)

0715 - 瑞士8月消费者物价指数(CPI)

0743 - 意大利8月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)

0748 - 法国8月Markit服务业PMI

0753 - 德国8月Markit服务业PMI

0758 - 欧元区8月Markit服务业PMI

0828 - 英国8月Markit/CIPS服务业PMI

0900 - 欧元区7月零售销售

-- - 瑞典央行举行货币政策会议(第一天)

-- - 英国央行货币政策委员会(MPC)会议(第一天)

-- - 瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)发表讲话

-- - 国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,商讨2013年预算、能源改革和社会计划的技术问题(最后一天)

-- - 第24届亚太经合组织(APEC)部长级会议(至9月6日)

1100 - 美国8月31日当周抵押贷款指数

1145 - 美国9月1日当周ICSC/高盛连锁店销售

1230 - 美国第二季非农生产率和单位劳工成本修正值

1255 - 美国9月1日当周Redbook连锁店销售

1345 - 美国8月供应管理协会(ISM)纽约企业活动指数

2350 - 日本8月26日-9月1日资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 白云

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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