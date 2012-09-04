〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,因巴拿马船只费率继续走低

路透9月4日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二下跌,因巴拿马型船舶费率继续下滑.

波罗的海乾散货运价指数跌5个点或0.72%,至693点.该指数今年已经下跌大约60%.

"全球对矿产品的需求不振,南美大豆出口亦放缓,且新船交付使用的数量依然巨大,导致供需差距拉大,"RS Platou Markets分析师Frode Morkedal在周一的月度报告中说到.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌28点或3.92%至686点.巴拿马型船舶日均获利今年已减少逾58%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

不过,波罗的海海岬型船运价指数.BACI小升6点或0.51%,至1,186点.海岬型船舶日均获利增加109美元至3,465美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.(完)