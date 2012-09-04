〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,因巴拿马船只费率继续走低

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透9月4日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二下跌,因巴拿马型船舶费率继续下滑.
波罗的海乾散货运价指数跌5个点或0.72%,至693点.该指数今年已经下跌大约60%.
"全球对矿产品的需求不振,南美大豆出口亦放缓,且新船交付使用的数量依然巨大,导致供需差距拉大,"RS Platou Markets分析师Frode Morkedal在周一的月度报告中说到.
波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌28点或3.92%至686点.巴拿马型船舶日均获利今年已减少逾58%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
不过,波罗的海海岬型船运价指数.BACI小升6点或0.51%,至1,186点.海岬型船舶日均获利增加109美元至3,465美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.(完)
--编译 郑茵;审校 张若琪
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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