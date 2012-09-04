《美债周三展望》公债收益率小升,关注欧洲央行会议

路透纽约9月4日电---美国公债收益率(殖利率)周二上涨,因投资人斟酌欧洲央行周四会议上推出的应对欧债危机的举措的规模有多大.欧元区近期将有一系列事件发生,欧洲央行会议最受关注.

公债回吐周五部份升幅,当天美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的讲话较预期温和,促使交易商增加对美联储在下周会议将推出新一轮购债计划的押注.

本周,欧洲将发生的一连串事件预计将是市场焦点所在,投资人将寻求欧洲央行总裁德拉吉采取大规模行动以应对欧债危机的线索,投资人忧虑欧债危机将最终导致欧元区解体.

"我认为德拉吉已令市场建立相当程度的预期,"Eaton Vance投资组合经理Eric Stein说,"如果欧洲央行没有行动,或声明条款非常含糊,我认为风险资产将会下跌."

对避险公债的需求下降,周一欧洲央行(ECB)总裁德拉吉对欧洲议员表示,该央行购买短期主权债券并不违反欧盟规定.德拉吉称,他并没有面临违反欧盟有关不得直接为欧元区经济体提供融资禁令的风险.[ID:nSB1757970]

受德拉吉的讲话带动,西班牙和意大利公债收益率下跌.

未来的关键事件还包括,德国宪法法院于9月12日就欧元区永久救助基金是否符合德国法律作出裁决,此为欧元区永久性救助基金得以落实的重要先决条件.

同日,荷兰进行选举,而美联储将于9月13日在其为期两天的货币政策会议结束后发布政策声明.

美国供应管理协会(ISM)数据显示美国8月制造业萎缩程度为逾三年来最大,数据公布后,美国公债一度缩减跌幅.

投资人将密切关注周五的就业报告,寻找经济增长迟滞是否足以驱使贝南克推出新的刺激措施的迹象.

"这是一个促使美联储决定是否祭出第三轮量化宽松政策(QE3)的数据,"摩根士丹利固定收益资本市场主管Kevin Giddis指出.

路透访问87名分析师的预估中值显示,美国8月非农就业岗位增加12.5万个.

Giddis说,市场对该声明的反应可能导致美债收益率出现大幅波动,他预料指标10年期公债收益率可能跌至约1.25%的纪录低位,或升至1.75%左右,这取决于联储是否祭出新的量化宽松措施.

指标10年期公债US10YT=RR周二下跌5/32,收益率报1.58%.(完)

--编译 利棣儿/肖群英;审校 母红/徐文焰

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