《中国报摘》--中国证券报9月5日

国际油市：油价持稳但本周下跌，因供应过剩忧虑与OPEC减产影响相抗衡
路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
* 头版头条:
--中国国家开发银行[CHDB.UL]称,将于周五(7日)发行规模101.6644亿元人民币的信贷资产支持证券(ABS),为ABS试点重启后首单.
* 其他:
--据悉,今年发改委已按投资领域,将企业债申报分为绿色通道、重点支持和正常审批三类.其中绿色通道类项目将即报即审、简化程序、尽快发行;另外,对铁路建设债券也实施一次核准、分次发行的简化程序.
--证券业协会披露七家公司股份报价转让备案文件,并表示已经通过备案确认.券商人士称,备案确认意味着协会认可企业在新三板挂牌,并有望在数天内实施.
--停滞一年的特高压交流线路近期或有新进展.多位业内人士称,已有三条特高压交流线路获准开展前期工作,且淮南-上海(北线)可能年内获批,最早可能今年年底开始设备招标.
--中国建筑(601668.SS)称,其控股股东--中国建筑工程总公司对其增持计划实施完毕,累计增持2.48亿股,约占总股本的0.83%.(完)
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透纽约2月17日 - 油价周五基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。
路透纽约/伦敦2月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，回吐昨日录得的涨幅，因回补空头带动的涨势失去动能。阿拉比卡咖啡触及两周高位，没有跟随商品市场普遍的跌势。原糖期货收盘几无变动。
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