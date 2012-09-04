《中国报摘》--中国证券报9月5日

* 头版头条:

--中国国家开发银行[CHDB.UL]称,将于周五(7日)发行规模101.6644亿元人民币的信贷资产支持证券(ABS),为ABS试点重启后首单.

* 其他:

--据悉,今年发改委已按投资领域,将企业债申报分为绿色通道、重点支持和正常审批三类.其中绿色通道类项目将即报即审、简化程序、尽快发行;另外,对铁路建设债券也实施一次核准、分次发行的简化程序.

--证券业协会披露七家公司股份报价转让备案文件,并表示已经通过备案确认.券商人士称,备案确认意味着协会认可企业在新三板挂牌,并有望在数天内实施.

--停滞一年的特高压交流线路近期或有新进展.多位业内人士称,已有三条特高压交流线路获准开展前期工作,且淮南-上海(北线)可能年内获批,最早可能今年年底开始设备招标.

--中国建筑(601668.SS)称,其控股股东--中国建筑工程总公司对其增持计划实施完毕,累计增持2.48亿股,约占总股本的0.83%.(完)

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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