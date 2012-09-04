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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 07:50 BJT

《汇市简讯》美元/坡元反弹,受空头回补和新加坡PMI下滑推动

2326GMT

* 美元/坡元持坚于1.2450上方,昨日未能突破1.2435

* 空头回补和新加坡制造业PMI数据恶化,令该货币对在纽约时段获可观买盘追捧

* 新加坡8月PMI报49.1,低于预估的49.5和7月的49.8

* 美元/坡元在纽约市场升至1.2478的高位,收报1.2472

* 预料日内在1.2450-1.2500区间整理.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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