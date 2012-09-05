〔金砖国家〕9月4日股汇市收盘纵览

路透9月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月4日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.57%,报947.37点.

中国股市:沪综指周二再创43个月收盘新低.分析师指出,虽然昨日大盘出现技术性反弹,但市场买盘积弱难振,大盘反弹难以持续,钢铁、机械、金融等权重股重心下移,大盘重返弱市.沪综指.SSEC收报2,043.649点,跌15.498点,或0.75%,此前收盘低位为2009年2月2日的2,012点.今日沪市A股成交金额475亿元人民币,上日为478亿元.[.SSCN]

香港股市:收在逾五周最低水准,全球供应链管理商利丰(0494.HK)大跌2.9%拖累大盘表现,因投资者持续出脱业绩表现平庸且前景暗淡的个股.恒生指数.HSI收低0.7%,至19,429.9点,为7月27日迄今最低.恒生国企指数.HSCE收低1%,至9,195.8点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收跌,逆转早盘微幅走升势头,主因午后油盘大额购汇拖累.当日中间价随欧元走势稍微高开,即期汇价在上日基础上保持相对强势,料即期市场交易区间将与中间价更加贴合.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,145点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4618元.[CNY/CN][ID:nSB1759468]

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印度股市:收复盘初失地,终场收高,中止连续两日跌势.Reliance Industries(RELI.NS)等绩优股领涨,而印度国家银行(SBI)(SBI.NS)等银行股也因政府注资期望而上涨.指标股指BSE指数.BSESN升0.32%,收报17,440.87点[.BO][ID:nL4E8K43CJ]

印度汇市:印度卢比连续第二日收低,因在缺乏大量美元供给的情况下,炼油企业的美元需求打压卢比.盘中稍早,卢比兑美元一度触及逾一周高位.印度卢比兑美元INR=D2收报55.65/66,周一收盘报55.53/54.卢比在开盘交易中升至55.37,为8月24日以来最强水准.[INR/][ID:nL4E8K43AW]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,405.710点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.02%至758.06点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.19%至32.3070;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.12%,报40.6050.

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巴西股市:拉美股市下跌,因全球经济增长疑虑及刺激措施的不确定性,导致投资者抛售矿企、钢企和油企股票.权重股淡水河谷(VALE5.SA)的跌势,拖累巴西股市五个交易日来第四度下跌.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP大跌1.83%,至56,233.90点的一个月低位.[ID:nL2E8K4DH8]

巴西汇市:巴西利率期货上涨,此前官方数据显示巴西工业生产增幅大于预期.2220GMT时,巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.56%至2.0425,投资者静候周四欧洲央行(ECB)政策会议结果.[ID:nL2E8K4EQN]

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南非股市:小幅收低,约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌1%,因劳工骚乱忧虑再次打压铂金矿商,不过南非第二大银行FirstRand(FSRJ.J)的涨势限制了大盘跌幅.Top-40绩优股指数跌1.1%至30,884.69点.综合指数.JALSH降0.9%至35,161.01点.[.J][ID:nL6E8K4HE0]

南非汇市:南非兰特兑美元自一周半高位回落,因欧元区疑虑损及风险较高的新兴市场资产.投资者担心,若决策者未能拿出具体解决措施,欧元区流动性问题将会扩散.1630GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.41,日内下跌0.3%.盘中高点8.3360亦为7月27日以来最高.[ZAR/][ID:nL6E8K4I1V](完)