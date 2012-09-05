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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 08:06 BJT

《中国报摘》--金融时报9月5日

* 头版头条:

--中国跨境贸易人民币结算业务快速前行.2009年以来,企业和银行使用人民币进行跨境结算的需求不断增长,业务量增长明显,领域和业务品种不断拓展和创新,促进了对外贸易和投资的便利化.

* 其他:

--保监会数字显示,今年上半年全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费收入494.22亿元人民币,全国专业保险中介机构实现业务收入84.36亿元,同比增长21.93%.

--评论文章称,从近期发布的金融和贸易数据来看,前期已出台的各项政策措施正在见到成效,经济增长"缓中趋稳"态势明显.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李然; 审校 张喜良

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