《中国报摘》--其他报纸重要消息9月5日

**上海证券报**

--中国银监会日前正式下发规范同业代付业务管理通知.通知下发后新发生业务,按"有真实贸易背景"、"进行真实会计处理"、"真实受托支付"等要求开展受托支付业务.其中最为核心的条款是要求将同业代付资金纳入表内管理.

--迹象显示,"稳增长"对信贷的拉动作用不明显.8月新增人民币贷款预计在6,000亿元左右,略高于7月.

--电监会数据显示,8月电力供需总体平衡.但月发电量、日均发电量、日最大负荷、日均最大负荷,较7月环比均有所下降.当月用电量前五位的省份依次为广东、江苏、山东、浙江和京津唐.

**人民日报**

--评论文章称,应鼓励多种类型粮食企业走出去.除国有粮食企业和以成品粮为主营业务的大型企业之外,也应扶持其他所有制企业和加工转化饲料用粮企业走出去.

**第一财经日报**

--中钢协内部统计数据显示,7月份纳入中钢协统计的80家大中型钢铁企业亏损19.8亿元,销售利润率为负0.7%.其中80家企业中38家亏损,亏损总额达36亿元,亏损面达46.8%.

**21世纪经济报 道**

--一位国有大行人士透露,国家外汇管理局近日下发通知,境内企业集团财务公司可为成员公司办理购汇偿还国内外汇贷款本息业务,而之前只能通过银行办理;同时"债务人偿还贷款本息时应先使用自有外汇、不足部分方可购汇"的规定亦不再执行.

**证券时报**

--据悉,目前对首次公开发行(IPO)辅导备案阶段企业的信披工作已悄然在北京、山东和宁波三地展开.这是继IPO预披露提前一个月、定期公布在审企业名单后,在信息披露方面的又一举措.

--工商银行(601398.SS)(1398.HK)上半年跨境人民币业务量达到7,901亿元,同比增长94.6%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/李然; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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