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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 08:26 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌逾3%至每公斤216.5日圆

路透东京9月5日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶JRUc6<0#JRU:>下跌逾3%至每公斤216.5日圆.(完)

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