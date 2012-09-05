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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 08:17 BJT

〔日本股市〕盘初下跌,此前公布的美国制造业数据逊于预期

路透东京9月5日电---日股日经指数周三盘初下跌,此前公布的美国制造业数据疲软,令市场愈加担忧全球经济放缓.

日经指数.N225盘初下跌0.3%,至8,751.88点,跌破75日移动均线8,768.78.东证股价指数.TOPX亦跌0.3%,报724.54点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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