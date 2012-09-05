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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 08:27 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--9月5日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码  发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    9/10      深   东华测试   300354   不超过1,109        --           --       国金证券  9/13
    9/11      深   新疆浩源   002700   不超过1,833.8      --           --       招商证券  9/14
    9/11      深   东土科技   300353   不超过1,340        --           --       海际大和  9/14
    9/12      深   永贵电器   300351   不超过2,000        --           --       国泰君安  9/17
    9/17      深   蒙草抗旱   300355   不超过3,436        --           --       东海证券  9/20
   
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日 
   9/5    深    百洋股份   (002696.SZ)    2,200          23.90        36.21     国信证券 
   9/5    深    煌 上 煌   (002695.SZ)    3,098          30.00        47.62     国信证券 
   9/5    深    红旗连锁   (002697.SZ)    5,000          18.76        23.75     宏源证券 
  *9/6    沪    渤海轮渡   (603167.SS)   10,100          11.00        28.35     瑞信方正 
   --     深    博实股份    002698        4,100          12.80        34.59     国信证券  9/6
   --     深    美盛文化    002699        2,350          20.19        40.10     平安证券  9/6
   --     深    北 信 源    300352        1,670          25.00        39.37     民族证券  9/7 

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 张喜良

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