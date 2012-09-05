朝鲜将召开年内第二次最高人民会议

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
(本文由路透中文网编译)
路透首尔9月5日电（记者 Jack Kim）---朝鲜宣布将召开年内第二次最高人民会议，这距该国新领导人金正恩上台后召开的第一次会议仅时隔五个月，较为罕见。
朝鲜最高人民会议通常一年召开一次，主要任务是通过国家预算案、重大人事任免以及修订法律等。
朝鲜中央通讯社（KCNA）发布简报称：“朝鲜最高人民会议常任委员会周一宣布了召开最高人民会议的决定。”
“根据决定，第12届最高人民会议第六次会议将于9月25日在平壤举行。”
朝中社在报导中没有提到会议议程。今年4月，朝鲜曾召开过最高人民会议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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