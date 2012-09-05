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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 09:34 BJT

朝鲜将召开年内第二次最高人民会议

(本文由路透中文网编译)

路透首尔9月5日电（记者 Jack Kim）---朝鲜宣布将召开年内第二次最高人民会议，这距该国新领导人金正恩上台后召开的第一次会议仅时隔五个月，较为罕见。

朝鲜最高人民会议通常一年召开一次，主要任务是通过国家预算案、重大人事任免以及修订法律等。

朝鲜中央通讯社（KCNA）发布简报称：“朝鲜最高人民会议常任委员会周一宣布了召开最高人民会议的决定。”

“根据决定，第12届最高人民会议第六次会议将于9月25日在平壤举行。”

朝中社在报导中没有提到会议议程。今年4月，朝鲜曾召开过最高人民会议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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