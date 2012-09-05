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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 08:27 BJT

〔韩国股市〕盘初受美国制造业数据疲软拖累下滑,三星电子跌1%

路透首尔9月5日电---韩国股市周三盘初下滑,因美国制造业数据疲弱加剧市场对全球经济状况的担忧,投资者继续等候欧洲央行(ECB)公布提振欧元区经济计划的细节.

三星电子(005930.KS)下跌1%,因其竞争对手苹果(AAPL.O)宣布将在9月12日举行一场特别活动,外界普遍预期苹果将发布iPhone 5智能手机.

0001GMT时,综合股价指数.KS11跌0.7%,报1,894.70点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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