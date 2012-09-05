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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 08:30 BJT

〔全球贵金属〕9月4日SPDR黄金持仓增0.28%,iShares白银持仓减0.30%

路透9月5日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二的黄金持仓量较上周五增加0.28%,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量则减少0.30%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 41,575,667.0 9月4日 41,459,309.8 8月31日 116,357.2 0.28%

iShares 310,028,547.4 9月4日 310,949,150.6 8月31日 -920,603.2 -0.30%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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