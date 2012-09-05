〔全球贵金属〕9月4日SPDR黄金持仓增0.28%,iShares白银持仓减0.30%

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透9月5日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二的黄金持仓量较上周五增加0.28%,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量则减少0.30%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 41,575,667.0 9月4日 41,459,309.8 8月31日 116,357.2 0.28%
iShares 310,028,547.4 9月4日 310,949,150.6 8月31日 -920,603.2 -0.30%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
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路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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