〔中国金融〕同业代付"进表内"新规落地,但对银行影响不大--报载

路透北京9月5日电---上海证券报周三报导称,中国监管层发布新规,限制借道同业代付绕过贷款规模的"潜规则",要求在今年12月31日未到期的同业代付资金将全额计入表内.

但该规定对银行影响不大,因大多数同业代付资金期限较短,需要计入表内的资金规模不大.半年报中披露同业代付规模的银行仅为三家A股上市城商行.

报导称,银监会今年4月对外征求意见的《关于规范同业代付业务管理通知》经修改,已于8月20日正式对外发布.

按规定,通知下发之日即为"新老划断"日,新发生的业务自通知印发之日起立即按照通知提出的"有真实贸易背景'、"进行真实会计处理"、"真实受托支付"等要求开展受托支付业务.

根据该规定,当代付行为境内外银行同业机构时,委托行应将委托同业代付的款项直接确认为向客户提供的贸易融资,并在表内进行相关会计处理与核算;代付行应将代付款项直接确认为对委托行的拆出资金,并在表内进行相关会计处理与核算.

截至目前,仅有三家城商行在半年报中披露了表外业务的情况.其中,北京银行(601169.SS)和宁波银行(002142.SZ)的同业代付余额分别较去年末增加40.99亿元和18.23亿元,分别达到218.76亿元和123.61亿元.

此外,南京银行(601009.SS)的同业代付规模上半年呈下降趋势.该行上半年同业代付余额为134.05亿元,较去年末下降32.56亿元.

报导并称,上述三家银行的同业代付余额基本上都是一年内到期的,仅北京银行有2,344.8万元的同业代付余额是一至五年内到期.因此,预计不会对银行产生太大影响.

今年5月底,中国财政部在回复银监会法规部关于银行业金融机构同业代付业务会计处理的函时表示,如果委托行承担合同义务在约定还款日无条件向受托行偿还代付本金和利息,委托行应当将相关交易作为对申请人发放贷款处理,受托行应当将相关交易作为向委托行拆出资金处理.这为同业代付资金纳入贷款管理提供了法律依据.

不过财政部也在复函中建议,考虑到同业代付协议时间一般不超过一年,不建议银行业金融机构追溯调整.(完)