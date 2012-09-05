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货币新闻 | 2012年 9月 5日 星期三 09:55 BJT

更正:〔澳洲数据〕第二季经季节调整的实质GDP较前季增长0.6%,同比增3.7%

(更正:标题有误,应为"第二季",而非"第一季")

* 澳洲第二季经季节调整实质国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%(路透调查预估为成长0.7%)

* 澳洲第二季经季节调整实质GDP较上年同期成长3.7%(路透调查预估为成长3.6%)

* 澳洲第一季GDP修正为较上季成长1.4%,前值为增长1.3%

* 澳洲第二季经季节调整最终消费支出增长0.8%

路透悉尼9月5日电---澳洲统计局周三公布的数据显示,澳洲第二季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%,较上年同期增长增3.7%.

以下为详细数据(经季节调整的变动百分比%):

第二季(较前季) 第一季(较前季) 第二季(较上年同期)

GDP +0.6 +1.4 +3.7

最终消费支出 +0.8 +1.5 +3.8

贸易条件(贸易比价) -0.6 -3.8 -7.1

路透调查结果显示,市场本来预计第一季实质GDP较前季成长0.7%,较上年同期成长3.6%.

第一季GDP修正为较上季增长1.4%,前值为增长1.3%.(完)

欲浏览详细数据请访问澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)

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--编译 郑茵;审校 张涛

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