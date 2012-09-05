《全球主要国家债券发行预告》--9月5日-9月12日

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透9月5日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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9/5 英国 17.5亿英镑 票息4.5%,2042年12月7日到期的公债
9/5 0120 日本 六个月期贴现国库券
9/5 0600 德国 50亿欧元 票息1.50%,2022年9月4日到期的10年期联邦债券
9/5 1530 美国 四周期国库券
9/6 0120 日本 三个月期贴现国库券
9/6 0130 日本 30年期公债
9/6 法国 70-80亿欧元 (票息4.25%,2017年10月25日到期的五年期OAT债券;
9/6 法国 票息3.00%,2022年4月25日到期的10年期OAT债券;
9/6 法国 票息2.75%,2027年10月25日到期的15年期OAT债券)
9/6 西班牙 25-35亿欧元 票息4.25%,2016年10月31日到期的Bonos公债;
9/6 西班牙 票息4.0%,2015年7月30日到期的Bonos公债;
9/6 西班牙 票息3.40%,2014年4月30日到期的Bonos公债)
9/7 英国 国库券
9/10 0600 德国 40亿欧元 2013年3月13日到期的六个月期国库券
9/10 1530 美国 13周期和26周期国库券
9/11 英国 票息0.75%,2034年到期的通胀保值公债
9/11 0130 日本 五年期公债
9/11 1530 美国 四周期国库券
9/11 1700 美国 三年期公债
9/12 意大利 2013年9月13日到期的12个月期BOT债券
9/12 加拿大 30年期公债
9/12 0600 德国 50亿欧元 2017年10月13日到期的五年期联邦债券
9/12 1700 美国 10年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
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