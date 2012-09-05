《新兴市场重要经济事件预告》--9月5日-9月12日

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月5日(三)
曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730).
俄罗斯符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织部长级会议(至9月6日).
基辅--国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,商讨2013年预算、能源业改革和社会计划的技术内容(最后一日).
华沙--波兰央行宣布利率决定(0930).
科特迪瓦阿比让--世界银行行长金墉访问科特迪瓦(象牙海岸).
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan在2012年印度工商联合会(FICCI)-印度银行家协会(IBA)会议上发表特别讲话(0815).
南非比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus在南非新钞发布会上讲话(0600).
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会(MPC)会议.
9月6日(四)
法兰克福--欧洲管委会会议(0700),随后公布利率决议(1145)并召开新闻发布会(1230).
符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织(APEC)部长级会议(最后一日).
孟买--印度央行副总裁Anand Sinha在2012年印度工商联合会(FICCI)-印度银行家协会(IBA)会议上发表特别讲话,题为"全球银行业:模式转变".
孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加印度全国银行储户协会(All India Bank Depositors Association)主办的一个活动(1230).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议.
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表中期经济展望报告(0900).
9月7日(五)
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.
9月8日(六)
符拉迪沃斯托克--第20次亚太经合组织(APEC)经济领导人会议(至9月9日).
9月9日(日)
瑞士巴塞尔--印度央行副总裁H.R. Khan参加全球金融体系委员会会议.
符拉迪沃斯托克--第20次亚太经合组织(APEC)2012年峰会周(最后一日).
9月10日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
纽约--以色列财政部长Yuval Steinitz参加华尔街日报"创新.投资.以色列"会议并发表主旨演讲(1230).
阿克拉--加纳央行召开货币政策委员会会议(至9月12日).
9月11日(二)
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.
中国天津--世界经济论坛2012年新领军者年会(至9月13日).
9月12日(三)
圣地亚哥--智利央行议息会议.
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行理事会会议.
巴黎--国际能源署(IEA)发布9月油市报告.
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(至9月14日).
阿克拉--加纳央行宣布利率决议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
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路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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