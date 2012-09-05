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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 09:02 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月5日-9月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月5日(三)

曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730).

俄罗斯符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织部长级会议(至9月6日).

基辅--国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,商讨2013年预算、能源业改革和社会计划的技术内容(最后一日).

华沙--波兰央行宣布利率决定(0930).

科特迪瓦阿比让--世界银行行长金墉访问科特迪瓦(象牙海岸).

印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan在2012年印度工商联合会(FICCI)-印度银行家协会(IBA)会议上发表特别讲话(0815).

南非比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus在南非新钞发布会上讲话(0600).

内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会(MPC)会议.

9月6日(四)

法兰克福--欧洲管委会会议(0700),随后公布利率决议(1145)并召开新闻发布会(1230).

符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织(APEC)部长级会议(最后一日).

孟买--印度央行副总裁Anand Sinha在2012年印度工商联合会(FICCI)-印度银行家协会(IBA)会议上发表特别讲话,题为"全球银行业:模式转变".

孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加印度全国银行储户协会(All India Bank Depositors Association)主办的一个活动(1230).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议.

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.

亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.

利马--秘鲁央行召开货币政策会议.

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表中期经济展望报告(0900).

9月7日(五)

墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.

9月8日(六)

符拉迪沃斯托克--第20次亚太经合组织(APEC)经济领导人会议(至9月9日).

9月9日(日)

瑞士巴塞尔--印度央行副总裁H.R. Khan参加全球金融体系委员会会议.

符拉迪沃斯托克--第20次亚太经合组织(APEC)2012年峰会周(最后一日).

9月10日(一)

维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.

纽约--以色列财政部长Yuval Steinitz参加华尔街日报"创新.投资.以色列"会议并发表主旨演讲(1230).

阿克拉--加纳央行召开货币政策委员会会议(至9月12日).

9月11日(二)

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.

中国天津--世界经济论坛2012年新领军者年会(至9月13日).

9月12日(三)

圣地亚哥--智利央行议息会议.

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行理事会会议.

巴黎--国际能源署(IEA)发布9月油市报告.

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.

布拉格--欧洲安全与合作组织(OSCE)第20届经济与环境论坛(至9月14日).

阿克拉--加纳央行宣布利率决议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

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美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

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