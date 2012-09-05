〔韩国汇市〕韩元盘初受ECB忧虑和韩股拖累下跌,韩债上升

全球金市：黄金从三个半月高位回落，关注特朗普讲话
路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透首尔9月5日电---韩元兑美元KRW=周三本地市场盘初下跌,追随韩股跌势,因市场担忧周四的欧洲央行(ECB)政策会议恐难以祭出力道足够的措施来稳定欧元区局势.
0026GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,134.8,周二国内收报1,133.1.
韩国综合股价指数.KS11跌0.8%,报1,892.24点.
9月三年期公债期货KTBc1小涨0.07点,报106.33.
0026GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,134.8 1,133.1
日圆/韩元JPYKRW=R 14.4572/748 14.4571/603
韩国公债期货KTBc1* 106.33 106.26
韩国综合股价指数.KS11 1,892.24 1,907.13
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周一触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普阐述减税、基建支出和进口税计划，及其外交政策。
路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日急跌，3月合约将在周二到期。罗布斯塔咖啡期货也下跌，两间市场均触及年内最低，受累于技术性卖盘。
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