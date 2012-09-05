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亚洲 | 2012年 9月 5日 星期三 08:51 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初受ECB忧虑和韩股拖累下跌,韩债上升

路透首尔9月5日电---韩元兑美元KRW=周三本地市场盘初下跌,追随韩股跌势,因市场担忧周四的欧洲央行(ECB)政策会议恐难以祭出力道足够的措施来稳定欧元区局势.

0026GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,134.8,周二国内收报1,133.1.

韩国综合股价指数.KS11跌0.8%,报1,892.24点.

9月三年期公债期货KTBc1小涨0.07点,报106.33.

0026GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,134.8 1,133.1

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4572/748 14.4571/603

韩国公债期货KTBc1* 106.33 106.26

韩国综合股价指数.KS11 1,892.24 1,907.13

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 张涛

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